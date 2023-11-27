С территории Йемена выпустили две баллистические ракеты по кораблю ВМС США

С территории Йемена по американскому кораблю USS Mason выпустили две баллистические ракеты после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park, сообщили в Центральном командовании США.

«27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — говорится в заявлении.

Ракеты упали примерно в десяти морских милях от кораблей, когда авианосец ВМС США завершал ответ на сигнал бедствия от танкера. Ни одно из судов не пострадало.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер Central Park, который связан с Израилем, был захвачен у берегов Йемена.

На текущий момент неизвестно, кто стоит за нападением.

До этого движение «Ансар Аллах» сообщило о захвате арендованного компанией из Израиля судна.