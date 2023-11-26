Президент Польши Дуда 27 ноября приведёт к присяге правительство Моравецкого

Президент Польши Анджей Дуда 27 ноября вечером приведёт к присяге правительство Матеуша Моравецкого.

Об этом заявил госсекретарь канцелярии польского лидера Войцех Коларский.

Как передаёт РИА Новости, он рассказал, что 27 ноября в президентском дворце пройдёт присяга правительства Моравецкого, у которого с этого момента будет две недели, чтобы получить большинство в сейме.

13 ноября Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство.

23 ноября радиостанция RMF FM сообщила, что Моравецкий, представляющий «Право и справедливость» (PiS), пригласил лидеров других партий на консультации для формирования нового правительства, однако никто не пришёл.