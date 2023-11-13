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Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство

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Президент Польши Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство.

Об этом сообщает GazetaPrawna.

Как сказано в материале, Дуда заявил, что решил поручить Моравецкому миссию по формированию нового правительства.

При этом он сказал, что в результате парламентских выборов ни один из комитетов не получил независимого большинства.

«Поэтому я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство», — заявил тогда президент.

Ранее сообщалось, что Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов в республике.

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