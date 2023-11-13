Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство
Об этом сообщает GazetaPrawna.
Как сказано в материале, Дуда заявил, что решил поручить Моравецкому миссию по формированию нового правительства.
При этом он сказал, что в результате парламентских выборов ни один из комитетов не получил независимого большинства.
«Поэтому я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство», — заявил тогда президент.
Ранее сообщалось, что Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов в республике.