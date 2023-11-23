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RMF: никто не пришёл на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши

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Подавший в отставку с поста премьера Польши Матеуш Моравецкий, представляющий «Право и справедливость» (PiS), пригласил лидеров других партий на консультации для формирования нового правительства, однако никто не пришёл. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
RMF: никто не пришёл на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши
  • РИА Новости

«На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашённых политиков не явился к Моравецкому», — сообщает радио.

Как утверждается, лидеры оппозиционной коалиции «не хотят разговаривать с Моравецким».

После выборов в Польше 10 ноября коалиция польских оппозиционных партий «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердила кандидатуру Дональда Туска на должность будущего премьер-министра страны.

Вместе с этим президент Анджей Дуда поручил именно Моравецкому сформировать новое правительство.

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