RMF: никто не пришёл на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши

Подавший в отставку с поста премьера Польши Матеуш Моравецкий, представляющий «Право и справедливость» (PiS), пригласил лидеров других партий на консультации для формирования нового правительства, однако никто не пришёл. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашённых политиков не явился к Моравецкому», — сообщает радио.

Как утверждается, лидеры оппозиционной коалиции «не хотят разговаривать с Моравецким».

После выборов в Польше 10 ноября коалиция польских оппозиционных партий «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердила кандидатуру Дональда Туска на должность будущего премьер-министра страны.

Вместе с этим президент Анджей Дуда поручил именно Моравецкому сформировать новое правительство.