RMF: никто не пришёл на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши
- РИА Новости
«На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашённых политиков не явился к Моравецкому», — сообщает радио.
Как утверждается, лидеры оппозиционной коалиции «не хотят разговаривать с Моравецким».
После выборов в Польше 10 ноября коалиция польских оппозиционных партий «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердила кандидатуру Дональда Туска на должность будущего премьер-министра страны.
Вместе с этим президент Анджей Дуда поручил именно Моравецкому сформировать новое правительство.