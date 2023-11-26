ХАМАС передало Израилю список из 13 заложников, которых освободят 26 ноября

Движение ХАМАС передало Израилю список из 13 заложников, которые, как ожидается, будут освобождены 26 ноября.

Об этом пишет Ynet со ссылкой на чиновников Израиля.

«ХАМАС предоставило Израилю список из 13 заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье», — сказано в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых, они прибыли на Западный берег реки Иордан.

В центре Тель-Авива прошёл митинг с участием десятка тысяч израильтян, требующих освободить всех заложников из сектора Газа, которые 50 дней находятся в плену ХАМАС.