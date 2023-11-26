ХАМАС передало Израилю список из 13 заложников, которых освободят 26 ноября
- AFP
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Об этом пишет Ynet со ссылкой на чиновников Израиля.
«ХАМАС предоставило Израилю список из 13 заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье», — сказано в сообщении.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых, они прибыли на Западный берег реки Иордан.
В центре Тель-Авива прошёл митинг с участием десятка тысяч израильтян, требующих освободить всех заложников из сектора Газа, которые 50 дней находятся в плену ХАМАС.