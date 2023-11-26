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ХАМАС передало Израилю список из 13 заложников, которых освободят 26 ноября

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Движение ХАМАС передало Израилю список из 13 заложников, которые, как ожидается, будут освобождены 26 ноября.
ХАМАС передало Израилю список из 13 заложников, которых освободят 26 ноября
  • AFP
  • © Mahmud HAMS

Об этом пишет Ynet со ссылкой на чиновников Израиля.

«ХАМАС предоставило Израилю список из 13 заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье», — сказано в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль освободил вторую группу палестинских заключённых, они прибыли на Западный берег реки Иордан.

В центре Тель-Авива прошёл митинг с участием десятка тысяч израильтян, требующих освободить всех заложников из сектора Газа, которые 50 дней находятся в плену ХАМАС.

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