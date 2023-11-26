В Тель-Авиве прошли митинги с требованием освободить заложников из Газы

В центре Тель-Авива прошёл митинг с участием десятка тысяч израильтян, требующих освободить всех заложников из сектора Газа, которые 50 дней находятся в плену ХАМАС.

Как сообщает РИА Новости, демонстрация прошла на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где находится штаб Минобороны.

По оценкам волонтёров организации «Форум семей похищенных и пропавших без вести», на шествие пришли около 100 тыс. человек.

Ранее военное крыло ХАМАС заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семерых иностранцев.

В ЦАХАЛ позже заявили, что вторая группа освобождённых заложников прибыла в Израиль, они прошли первичное медицинское обследование.