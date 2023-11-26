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Военное крыло ХАМАС передало Красному Кресту очередную группу заложников

В ХАМАС сообщили, что освободили 20 заложников

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Военное крыло ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семерых иностранцев.

«В рамках гуманитарного перемирия «Бригады аль-Кассама» передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан», — говорится заявлении в Telegram-канале движения.

Ранее в МИД Катара сообщали, что ХАМАС освободит 20 удерживаемых в Газе израильских заложников.

До этого 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник сообщил, что Армия обороны Израиля может возобновить операцию в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полуночи.

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