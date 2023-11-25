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13-й канал: Израиль возобновит операцию в Газе, если заложников не отпустят

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Армия обороны Израиля может возобновить операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полуночи. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник.
13-й канал: Израиль возобновит операцию в Газе, если заложников не отпустят
  • AFP
  • © JACK GUEZ

«Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — отложило освобождение второй группы заложников, пока Израиль не выполнит условия сделки.

Накануне сообщалось, что первая группа заложников, в которую вошли 13 израильтян, десять граждан Таиланда и один филиппинец, освобождены ХАМАС.

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