13-й канал: Израиль возобновит операцию в Газе, если заложников не отпустят

Армия обороны Израиля может возобновить операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полуночи. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник.

«Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — отложило освобождение второй группы заложников, пока Израиль не выполнит условия сделки.

Накануне сообщалось, что первая группа заложников, в которую вошли 13 израильтян, десять граждан Таиланда и один филиппинец, освобождены ХАМАС.