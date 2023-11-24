Передали Красному Кресту: ХАМАС освободил 13 израильских заложников в рамках перемирия

Первая группа заложников, в которую вошли 13 израильтян, 10 граждан Таиланда и один филиппинец, освобождены палестинским движением ХАМАС. Сегодня в секторе Газа вступил в силу режим прекращния огня, который продлится до 27 ноября включительно. При этом, по данным СМИ, ЦАХАЛ обстрелял палестинцев, пытавшихся вернуться в северную часть сектора Газа. Также сообщается, что Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинских заключённых.

В пятницу, 24 ноября, палестинское движение ХАМАС освободило первую группу заложников в рамках соглашения о перемирии с Израилем.

В Международном Красном Кресте подчеркнули, что началась операция по содействию освобождению и передаче заложников, удерживаемых в секторе Газа, и палестинских задержанных на Западный Берег.

«Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП «Рафах», тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами», — говорится в сообщении.

По данным телеканала Al Jazeera, были освобождены 13 израильтян, 10 граждан Таиланда и один филиппинец.

При этом в плену у палестинского движения по-прежнему остаются граждане Аргентины, Великобритании, Чили, Франции, Германии, Португалии, Испании, Таиланда и США, а также израильтяне, в том числе военные.

Также сообщается, что Израиль в соответствии с соглашением с ХАМАС освободил 39 палестинских заключённых, среди которых 24 женщины.

Напомним, что сегодня в секторе Газа вступил в силу режим прекращния огня, о котором Израиль и ХАМАС ранее договорились при посредничестве Катара. Перемирие будет длиться четыре дня, до 27 ноября включительно. Ожидается, что израильская сторона освободит 300 палестинцев, в основном в возрасте 18 лет и младше. В ответ ХАМАС отпустит из плена 100 израильтян.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал начало гуманитарной паузы и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. По его мнению, это шаг в правильном направлении, но «необходимо сделать гораздо больше».

«Мы продолжаем призывать к устойчивому прекращению огня, чтобы положить конец страданиям гражданского населения», — написал он в соцсетях.

Корреспондент RT Хамза Чалан побывал на КПП «Рафах» и рассказал, что в анклав прибывают десятки машин с гуманитарной помощью и топливом. По его словам, Красный Полумесяц призывает гуманитарные организации оказать давление на израильскую сторону с тем, чтобы было открыто более одного гуманитарного коридора.

В секторе Газа началось четырёхдневное перемирие

Письмо сотрудников BBC

Журналисты BBC письме для телеканала Al Jazeera обвинили корпорацию в двойных стандартах. Отмечается, что слова «резня» и «зверства» им разрешают использовать только в рассказах о ХАМАС.

При этом отмечается, что телекомпания почти никогда не рассказывает истории о страданиях палестинцев.

Представитель BBC отверг обвинения в адрес корпорации. Он заявил, что журналисты освещали истории о пострадавших с обеих сторон.

Эвакуация россиян из сектора Газа

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов дал высокую оценку взаимодействию с Египтом при эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Об этом он заявил на встрече с египетским послом в Москве Назихом Нагари, обсуждая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликт.

«С российской стороны была дана высокая оценка взаимодействию с Египтом при решении всего комплекса вопросов, связанных с эвакуацией российских граждан из сектора Газа через территорию АРЕ», — говорится в сообщении.

Ещё порядка 450 россиян остаются на территории сектора Газа, сообщила ТАСС пресс-секретарь расположенного в городе Рамалла представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

По её словам, всего на консульском учёте состоят около 1,2 тыс. граждан России, но «не все ещё поставили на учет своих детей, некоторые могли приехать в Газу именно в момент начала резкой эскалации и остались в секторе, другие, наоборот, в то время выехали из анклава и не смогли вернуться в Газу».

В 18:34 мск пресс-служба МЧС России сообщила, что из Каира в Москву вылетел самолёт Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей. В общей сложности на борту 104 человека.

Это уже восьмой спецрейс в ходе гуманитарной миссии по эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта, передаёт ТАСС.

«Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей», — говорится в сообщении МИД РФ.