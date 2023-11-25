В ХАМАС решили отложить освобождение второй группы заложников Израиля
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- © Leo Correa
«Бригады аль-Кассама» решают отложить освобождение второй группы пленных», — говорится в заявлении в Telegram.
В ХАМАС потребовали от Израиля пропустить грузовики с гумпомощью на север сектора Газа, а также соблюдать договорённости об освобождении палестинских заключённых.
Накануне сообщалось, что первая группа заложников, в которую вошли 13 израильтян, десять граждан Таиланда и один филиппинец, освобождены ХАМАС.