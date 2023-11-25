В ХАМАС решили отложить освобождение второй группы заложников Израиля

Боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — отложило освобождение второй группы заложников, пока Израиль не выполнит условия сделки.

«Бригады аль-Кассама» решают отложить освобождение второй группы пленных», — говорится в заявлении в Telegram.

В ХАМАС потребовали от Израиля пропустить грузовики с гумпомощью на север сектора Газа, а также соблюдать договорённости об освобождении палестинских заключённых.

Накануне сообщалось, что первая группа заложников, в которую вошли 13 израильтян, десять граждан Таиланда и один филиппинец, освобождены ХАМАС.