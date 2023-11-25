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МИД Катара: ХАМАС освободит 20 удерживаемых в Газе израильских заложников

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Палестинское движение ХАМАС освободит в субботу, 25 ноября, 20 удерживаемых в секторе Газа заложников — 13 израильтян и семерых граждан других стран. Об этом заявили в МИД Катара.
МИД Катара: ХАМАС освободит 20 удерживаемых в Газе израильских заложников
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Сегодня вечером будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и ещё семь иностранцев», — написал представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник сообщил, что Армия обороны Израиля может возобновить операцию в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полуночи.

Позднее в ХАМАС согласились продолжить придерживаться договора об обмене пленными c Израилем.

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