Вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль

Вторая группа освобождённых заложников прибыла в Израиль, они прошли первичное медицинское обследование, заявили в израильской армии.

«Освобождённые заложники прошли первичное медицинское обследование, час назад один мирный житель был переведён в больницу, а другие в настоящее время находятся на пути в больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее военное крыло ХАМАС заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семерых иностранцев.

Армия Израиля получила от Красного Креста информацию о том, что заложники движутся в сторону КПП «Рафах».