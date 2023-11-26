RT в Telegram
Подпишись

Вторая группа освобождённых из Газы заложников прибыла в Израиль

Короткая ссылка
Вторая группа освобождённых заложников прибыла в Израиль, они прошли первичное медицинское обследование, заявили в израильской армии.

«Освобождённые заложники прошли первичное медицинское обследование, час назад один мирный житель был переведён в больницу, а другие в настоящее время находятся на пути в больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее военное крыло ХАМАС заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семерых иностранцев.

Армия Израиля получила от Красного Креста информацию о том, что заложники движутся в сторону КПП «Рафах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить