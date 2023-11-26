Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР 21 ноября

Главы МИД Японии и Южной Кореи Ёко Камикава и Пак Чин осудили запуск разведывательного спутника Северной Кореи 21 ноября.

Об этом заявили в МИД Японии.

Как передаёт РИА Новости, главы министерств осудили произведённый 21 ноября пуск КНДР с использованием баллистических технологий.

Они также выразили озабоченность частыми ракетными пусками со стороны КНДР и заявили, что готовы к сотрудничеству на уровне Совбеза ООН и на трёхстороннем уровне Японии, Южной Кореи и Соединённых Штатов.

21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1». Пхеньян намерен запустить ещё несколько аппаратов в ближайшем будущем.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японские специалисты анализируют, могла ли КНДР использовать технологии России при запуске ракеты со спутником.