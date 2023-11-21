Япония изучает данные о технологиях России в космических пусках КНДР

Японские специалисты анализируют, могла ли КНДР использовать технологии России при запуске ракеты со спутником, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Мы тщательно собираем и анализируем информацию о действиях Северной Кореи, включая шаги в направлении военного сотрудничества с Россией», — цитирует его ТАСС.

В Токио и Сеуле утверждают, что КНДР вечером 21 ноября запустила ракету со своим спутником.

При этом КНДР ранее предупреждала японскую сторону о планируемом запуске.

В Министерстве обороны Японии сообщили, что части запущенной ракеты, которая, предположительно, выводила на орбиту спутник, упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан.