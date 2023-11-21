Япония изучает данные о технологиях России в космических пусках КНДР
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«Мы тщательно собираем и анализируем информацию о действиях Северной Кореи, включая шаги в направлении военного сотрудничества с Россией», — цитирует его ТАСС.
В Токио и Сеуле утверждают, что КНДР вечером 21 ноября запустила ракету со своим спутником.
При этом КНДР ранее предупреждала японскую сторону о планируемом запуске.
В Министерстве обороны Японии сообщили, что части запущенной ракеты, которая, предположительно, выводила на орбиту спутник, упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан.