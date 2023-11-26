Польский депутат Туманович раскритиковал нацистские лозунги украинцев на границе
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Об этом Туманович написал в соцсети X (бывшая Twitter), комментируя видео, снятое на польско-украинской границе.
Как уточняет РИА Новости, на распространившемся в социальных сетях видео украинские перевозчики спорят с сотрудниками правоохранительных органов Польши и выкрикивают оскорбительные лозунги, призывающие к смерти польской полиции.
«Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычёркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт», — написал Туманович.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики на границе перекрыли поставку важных военных грузов Украине.
Мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».