Al-Aqsa: в ХАМАС сообщили о начале передачи второй группы израильских заложников

Члены палестинского движения ХАМАС начали передавать сотрудникам Красного Креста вторую группу израильских заложников. Об этом сообщает телеканал Al-Aqsa TV.

«Бригады аль-Кассама» начинают передачу второй группы заложников-сионистов (израильтян. — RT) Красному Кресту в Хан-Юнисе», — приводит РИА Новости заявление.

Накануне сообщалось, что первая группа заложников, в которую вошли 13 израильтян, десять граждан Таиланда и один филиппинец, освобождены ХАМАС.

Ранее в движении «Исламский джихад» заявили, что не отпустят заложников из числа военных Израиля, пока всех палестинских заключённых не освободят из израильских тюрем.