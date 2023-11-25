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Al-Aqsa: в ХАМАС сообщили о начале передачи второй группы израильских заложников

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Члены палестинского движения ХАМАС начали передавать сотрудникам Красного Креста вторую группу израильских заложников. Об этом сообщает телеканал Al-Aqsa TV.

«Бригады аль-Кассама» начинают передачу второй группы заложников-сионистов (израильтян. — RT) Красному Кресту в Хан-Юнисе», — приводит РИА Новости заявление.

Накануне сообщалось, что первая группа заложников, в которую вошли 13 израильтян, десять граждан Таиланда и один филиппинец, освобождены ХАМАС. 

Ранее в движении «Исламский джихад» заявили, что не отпустят заложников из числа военных Израиля, пока всех палестинских заключённых не освободят из израильских тюрем.

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