Al-Aqsa: в ХАМАС сообщили о начале передачи второй группы израильских заложников
«Бригады аль-Кассама» начинают передачу второй группы заложников-сионистов (израильтян. — RT) Красному Кресту в Хан-Юнисе», — приводит РИА Новости заявление.
Накануне сообщалось, что первая группа заложников, в которую вошли 13 израильтян, десять граждан Таиланда и один филиппинец, освобождены ХАМАС.
Ранее в движении «Исламский джихад» заявили, что не отпустят заложников из числа военных Израиля, пока всех палестинских заключённых не освободят из израильских тюрем.