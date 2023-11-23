«Исламский джихад» освободит военнопленных в обмен на палестинских заключённых

В движении «Исламский джихад» сообщили, что не отпустят заложников из числа военных Израиля, пока всех палестинских заключённых не освободят из израильских тюрем.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, негражданские заложники Израиля, которые находятся у представителей движения, не получат свободы до тех пор, пока наши палестинские заключённые не будут освобождены из израильских тюрем.

Ранее председатель Государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что египетские власти получили списки, составленные палестинским движением ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В них содержатся имена подлежащих освобождению заложников и заключённых.

Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил, что Катар, Египет и Соединённые Штаты являются гарантами соблюдения гумперемирия в секторе Газа.