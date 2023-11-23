RT в Telegram
Подпишись

«Исламский джихад» освободит военнопленных в обмен на палестинских заключённых

Короткая ссылка
В движении «Исламский джихад» сообщили, что не отпустят заложников из числа военных Израиля, пока всех палестинских заключённых не освободят из израильских тюрем.
«Исламский джихад» освободит военнопленных в обмен на палестинских заключённых
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, негражданские заложники Израиля, которые находятся у представителей движения, не получат свободы до тех пор, пока наши палестинские заключённые не будут освобождены из израильских тюрем.

Ранее председатель Государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что египетские власти получили списки, составленные палестинским движением ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В них содержатся имена подлежащих освобождению заложников и заключённых.

Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил, что Катар, Египет и Соединённые Штаты являются гарантами соблюдения гумперемирия в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить