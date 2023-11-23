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ХАМАС: Катар, Египет и США будут гарантами соблюдения гумперемирия в Газе

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Катар, Египет и Соединённые Штаты являются гарантами соблюдения гумперемирия в секторе Газа.
ХАМАС: Катар, Египет и США будут гарантами соблюдения гумперемирия в Газе
  • AFP

Об этом сообщил глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим в эфире телеканала Al Araby.

«Катар, Египет и США, которые были частью этих переговоров, являются гарантами соблюдения гуманитарного перемирия в Газе», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее председатель Государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что египетские власти получили списки, составленные палестинским движением ХАМАС и Армией обороны Израиля.

В них содержатся имена подлежащих освобождению заложников и заключённых.

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