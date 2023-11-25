Bloomberg: в ЕС хотят смягчить предложения Брюсселя по санкциям против России

Некоторые государства Евросоюза выступают за смягчение предложений Брюсселя по антироссийским санкциям.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, Европейская комиссия предложила запретить импортёрам перепродавать ряд российских товаров или для использования в России.

Также предлагается требовать от компаний вносить на целевой депозитный счёт сумму, по меньше мере половина которой будет переведена в целевой фонд для Украины в случае нарушения компанией санкций.

Между тем дипломатические представители из группы государств — членов Евросоюза выразили опасения в связи с этими предложениями, в том числе о законности действий.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что новый, уже 12-й по счёту пакет антироссийских санкций расширит чёрный список в отношении отдельных граждан, а также затронет экспорт алмазов.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, страны Запада мучаются из-за того, что санкции не бьют по России и Москва извлекает выгоду из введённых антироссийских ограничений.