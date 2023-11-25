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Times of Israel: ХАМАС передало Израилю список второй группы заложников

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Палестинское движение ХАМАС передало Израилю список второй группы захваченных 7 октября заложников, которые должны быть освобождены в субботу, 25 ноября.
Times of Israel: ХАМАС передало Израилю список второй группы заложников
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Об этом пишет газета The Times of Israel.

По данным газеты, в списке значатся 13 человек, восемь из которых — дети.

Ожидается, что они будут освобождены до 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС.

По его словам, страна намерена вернуть всех похищенных и выполнить все задачи военной операции в секторе Газа.

В Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что Израиль освободил 39 палестинских заключённых.

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