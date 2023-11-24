МИД Катара подтвердил освобождение Израилем 39 палестинских заключённых
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Об этом сообщает The Times of Israel.
«Мы подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, во исполнение обязательств первого дня соглашения», — сказал представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Корреспондент RT Мохамед Наджиб ранее показал видео, на котором палестинцы встретили 39 освобождённых Израилем заключённых на Западном берегу реки Иордан.
Палестинское движение освободило 13 израильских заложников.