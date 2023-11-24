RT в Telegram
Подпишись

МИД Катара подтвердил освобождение Израилем 39 палестинских заключённых

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что Израиль освободил 39 палестинских заключённых.
МИД Катара подтвердил освобождение Израилем 39 палестинских заключённых
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, во исполнение обязательств первого дня соглашения», — сказал представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Корреспондент RT Мохамед Наджиб ранее показал видео, на котором палестинцы встретили 39 освобождённых Израилем заключённых на Западном берегу реки Иордан.

Палестинское движение освободило 13 израильских заложников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить