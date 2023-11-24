МИД Катара подтвердил освобождение Израилем 39 палестинских заключённых

В Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что Израиль освободил 39 палестинских заключённых.

AP

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Об этом сообщает The Times of Israel. «Мы подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, во исполнение обязательств первого дня соглашения», — сказал представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Корреспондент RT Мохамед Наджиб ранее показал видео, на котором палестинцы встретили 39 освобождённых Израилем заключённых на Западном берегу реки Иордан. Палестинское движение освободило 13 израильских заложников.