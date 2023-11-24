На Западном берегу реки Иордан встретили 39 освобождённых Израилем заключённых

На Западном берегу реки Иордан палестинцы встретили 39 освобождённых Израилем заключённых, корреспондент RT Мохамед Наджиб показал видео с места событий.

«С улыбками, аплодисментами и флагами Палестины — так на Западном берегу реки Иордан встречают 39 освобождённых Израилем заключённых», — сообщает RT.

Перемирие между армией Израиля и силами ХАМАС в секторе Газа началось утром 24 ноября.

Как заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС. Палестинское движение освободило 13 израильских заложников, они переданы Красному Кресту.

Также на свободу вышли 12 заложников — выходцев из Таиланда.