Нетаньяху: Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС

Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Страна намерена вернуть всех похищенных и выполнить все задачи военной операции в секторе Газа, подчеркнул он.

Его слова приводит ТАСС.

«Мы завершили первый этап возвращения наших похищенных — детей, их матерей и других женщин. Каждый из них — это целый мир. Но я подчёркиваю, обращаясь к вам, семьи и граждане Израиля: мы обязаны вернуть всех похищенных. Это одна из целей войны, и мы стремимся достичь всех целей войны», — сказал Нетаньяху.

Ранее палестинское движение освободило 13 израильских заложников, они переданы Красному Кресту.

Также на свободу вышли 12 заложников — выходцев из Таиланда.