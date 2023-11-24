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Нетаньяху: Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС

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Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Страна намерена вернуть всех похищенных и выполнить все задачи военной операции в секторе Газа, подчеркнул он.
Нетаньяху: Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС
  • AFP
  • © Jaafar ASHTIYEH

Его слова приводит ТАСС.

«Мы завершили первый этап возвращения наших похищенных — детей, их матерей и других женщин. Каждый из них — это целый мир. Но я подчёркиваю, обращаясь к вам, семьи и граждане Израиля: мы обязаны вернуть всех похищенных. Это одна из целей войны, и мы стремимся достичь всех целей войны», — сказал Нетаньяху.

Ранее палестинское движение освободило 13 израильских заложников, они переданы Красному Кресту.

Также на свободу вышли 12 заложников — выходцев из Таиланда.

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