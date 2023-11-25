Около 500 россиян ожидают пересечения КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом

Эвакуации на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают ещё порядка 500 россиян.

Об этом сообщил врач-уролог из анклава Ияд Салха, который прибыл в Москву эвакуационным рейсом МЧС России из Каира.

По его словам, очень много людей ожидают перехода границы.

«Очень много среди них россиян. Осталось ещё 500 человек», — цитирует Салху РИА Новости.

Он рассказал, что путь от дома до КПП занял у него около трёх суток, а на выходе по так называемому безопасному коридору лежат трупы мирных жителей.

Ранее пресс-секретарь представительства России в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что порядка 450 российских граждан остаются в секторе Газа.

Эвакуированный в Россию из сектора Газа врач-кардиолог Рихаль заявил, что больница «Аль-Шифа» практически полностью уничтожена из-за блокады ЦАХАЛ.