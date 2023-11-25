RT в Telegram
Подпишись

Около 500 россиян ожидают пересечения КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом

Короткая ссылка
Эвакуации на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают ещё порядка 500 россиян.
Около 500 россиян ожидают пересечения КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом
  • © AP Photo / Hatem Ali

Об этом сообщил врач-уролог из анклава Ияд Салха, который прибыл в Москву эвакуационным рейсом МЧС России из Каира.

По его словам, очень много людей ожидают перехода границы.

«Очень много среди них россиян. Осталось ещё 500 человек», — цитирует Салху РИА Новости.

Он рассказал, что путь от дома до КПП занял у него около трёх суток, а на выходе по так называемому безопасному коридору лежат трупы мирных жителей.

Ранее пресс-секретарь представительства России в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что порядка 450 российских граждан остаются в секторе Газа.

Эвакуированный в Россию из сектора Газа врач-кардиолог Рихаль заявил, что больница «Аль-Шифа» практически полностью уничтожена из-за блокады ЦАХАЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить