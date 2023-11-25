Эвакуированный из Газы врач сообщил, что больница «Аль-Шифа» почти уничтожена
«Аль-Шифы» уже нет, нет ни одной больницы, поэтому все уехали», — цитирует его РИА Новости.
По словам собеседника агентства, он находился в медучреждении, когда израильская армия взяла её в блокаду, — Рихаль не мог покинуть здание около недели.
«Они окружили больницу на семь дней, потом все врачи уехали оттуда на Рафах», — сказал он.
Военный корреспондент RT Мустафа аль-Байд ранее заявил, что израильские военные взрывают помещения больницы «Аль-Шифа», выводя оттуда войска.
Прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день.