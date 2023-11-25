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Эвакуированный из Газы врач сообщил, что больница «Аль-Шифа» почти уничтожена

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Больница «Аль-Шифа» практически полностью уничтожена из-за блокады ЦАХАЛ, заявил эвакуированный в Россию из сектора Газа врач-кардиолог Рихаль.

«Аль-Шифы» уже нет, нет ни одной больницы, поэтому все уехали», — цитирует его РИА Новости.

По словам собеседника агентства, он находился в медучреждении, когда израильская армия взяла её в блокаду, — Рихаль не мог покинуть здание около недели.

«Они окружили больницу на семь дней, потом все врачи уехали оттуда на Рафах», — сказал он.

Военный корреспондент RT Мустафа аль-Байд ранее заявил, что израильские военные взрывают помещения больницы «Аль-Шифа», выводя оттуда войска.

Прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день.

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