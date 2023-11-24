Al Mayadeen: больницам в Газе не хватает поставляемых медикаментов даже на день

Прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день.

Об этом информирует Al Mayadeen.

По данным телеканала, 200 грузовиков с медикаментами в день недостаточно для больниц в секторе Газа.

Кроме того, отмечается, что ряд из них по-прежнему испытывает острую нехватку топлива для электрогенераторов.

«В больнице мучеников Аль-Аксы заканчивается топливо, что создает угрозу для жизни десятков раненых, большая часть которых находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее детский врач Махи Авад из госпиталя «Аль-Наср» в секторе Газа рассказала RT, что большинство пациентов — в критическом состоянии.

Также Красный Полумесяц Палестины сообщил об эвакуации 190 человек из «Аль-Шифы» в Газе.