Al Mayadeen: больницам в Газе не хватает поставляемых медикаментов даже на день
Об этом информирует Al Mayadeen.
По данным телеканала, 200 грузовиков с медикаментами в день недостаточно для больниц в секторе Газа.
Кроме того, отмечается, что ряд из них по-прежнему испытывает острую нехватку топлива для электрогенераторов.
«В больнице мучеников Аль-Аксы заканчивается топливо, что создает угрозу для жизни десятков раненых, большая часть которых находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.
Ранее детский врач Махи Авад из госпиталя «Аль-Наср» в секторе Газа рассказала RT, что большинство пациентов — в критическом состоянии.
Также Красный Полумесяц Палестины сообщил об эвакуации 190 человек из «Аль-Шифы» в Газе.