Красный Полумесяц Палестины сообщил об эвакуации 190 человек из «Аль-Шифы» в Газе
Информация об этом появилась в соцсети X PRCS.
Отмечается, что эвакуация проводилась в другие больницы в южной части сектора Газа.
При этом в организации отметили, что в «Аль-Шифе» всё ещё остаётся большое количество раненых, пострадавших и медперсонала.
Ранее в Haaretz заявили, что перемирия в Газе не будет, пока не будет сроков сделки по заложникам.
Также израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль сразу возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат.