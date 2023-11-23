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Красный Полумесяц Палестины сообщил об эвакуации 190 человек из «Аль-Шифы» в Газе

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Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило об эвакуации из больницы «Аль-Шифа» в Газе 190 раненых и больных людей, а также их сопровождающих и медиков.

Информация об этом появилась в соцсети X PRCS.

Отмечается, что эвакуация проводилась в другие больницы в южной части сектора Газа.

При этом в организации отметили, что в «Аль-Шифе» всё ещё остаётся большое количество раненых, пострадавших и медперсонала.

Ранее в Haaretz заявили, что перемирия в Газе не будет, пока не будет сроков сделки по заложникам.

Также израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль сразу возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат.

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