МИД Израиля заявил о начале программы реабилитации иностранных заложников ХАМАС

В МИД Израиля заявили о начале специальной программы реабилитации иностранных пленных, освобождённых в рамках соглашения с движением ХАМАС.

Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на ведомство.

«МИД объявил 25 ноября, что начал программу специальной реабилитации для иностранных граждан, которые были освобождены из плена», — сказано в материале.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС.

По его словам, страна намерена вернуть всех похищенных и выполнить все задачи военной операции в секторе Газа.

В Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что Израиль освободил 39 палестинских заключённых.