МИД Израиля заявил о начале программы реабилитации иностранных заложников ХАМАС
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Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на ведомство.
«МИД объявил 25 ноября, что начал программу специальной реабилитации для иностранных граждан, которые были освобождены из плена», — сказано в материале.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль завершил первый этап возвращения заложников из плена ХАМАС.
По его словам, страна намерена вернуть всех похищенных и выполнить все задачи военной операции в секторе Газа.
В Министерстве иностранных дел Катара подтвердили, что Израиль освободил 39 палестинских заключённых.