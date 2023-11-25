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АР: на осуждённого за убийство Флойда полицейского напали в тюрьме в США

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На осуждённого за убийство темнокожего Джорджа Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина напали в американской тюрьме.

«Бывший офицер Дерек Шовен... получил ножевое ранение в тюрьме», — сообщает Associated Press.

Источники агентства уточнили, что травмы серьёзные — Шовена госпитализировали. Детали инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорён судом к 22,5 года лишения свободы.

Темнокожий Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом. 

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.

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