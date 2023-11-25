Globe and Mail: Зеленского тревожит тупиковая ситуация на Украине

На Западе все чаще отмечают беспокойство Владимира Зеленского своим положением из-за ситуации на международной арене, заявил обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки.

«Многие западные чиновники признают в частном порядке, даже если не говорят об этом публично, что Зеленский явно волнуется», — написал он.

По словам журналиста, Зеленского волнует собственное положение на фоне отвлекающего внимание от Украины палестино-израильского конфликта, а также общей усталости Запада от украинской тематики.

«Сейчас, когда признаки тупиковой ситуации становится все труднее игнорировать, а обратный отсчёт до президентских выборов в США уже идёт, Зеленский выглядит очень одиноким», — заявил Якабушки.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в интервью Залужный хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины.