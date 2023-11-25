MWM: Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер»

Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер-М», невиданное в мировом масштабе, сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

Авторы публикации отметили, что Россия имеет огромное превосходство в производственных мощностях «Искандеров» перед Западом.

«Увеличение производства в несколько раз до довоенных объёмов обеспечило высокую готовность ракет, что позволило использовать новую тактику, предполагающую затраты большего количества орудий», — заявили журналисты.

Ранее в MWM сообщали, что Россия продолжает производить в разы больше ракет «земля — воздух», чем США.

Летом российский президент Владимир Путин отметил, что у России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире.