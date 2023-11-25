RT в Telegram
Подпишись

MWM: Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер»

Короткая ссылка
Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер-М», невиданное в мировом масштабе, сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

Авторы публикации отметили, что Россия имеет огромное превосходство в производственных мощностях «Искандеров» перед Западом. 

«Увеличение производства в несколько раз до довоенных объёмов обеспечило высокую готовность ракет, что позволило использовать новую тактику, предполагающую затраты большего количества орудий», — заявили журналисты.

Ранее в MWM сообщали, что Россия продолжает производить в разы больше ракет «земля — воздух», чем США.

Летом российский президент Владимир Путин отметил, что у России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить