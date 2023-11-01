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MWM: Россия наращивает давление на противовоздушную оборону Запада

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Давление на противовоздушную оборону Запада в Европе нарастает из-за растущих возможностей России.

С таким заявлением выступили обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.

В статье отмечается, что Россия продолжает производить в разы больше ракет «земля-воздух», чем США.

Кроме того, по данным журнала, Москва в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер». 

«Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.

Летом российский президент Владимир Путин отмечал, что у России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире.

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