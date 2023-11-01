MWM: Россия наращивает давление на противовоздушную оборону Запада
С таким заявлением выступили обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.
В статье отмечается, что Россия продолжает производить в разы больше ракет «земля-воздух», чем США.
Кроме того, по данным журнала, Москва в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер».
«Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.
Летом российский президент Владимир Путин отмечал, что у России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире.