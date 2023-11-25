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Ульянов: отклонения Ирана от СВПД легко устранить, если восстановить его

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На сессии Совета управляющих МАГАТЭ западные страны выразили жалобы и опасения по поводу отклонений Ирана от СВПД, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы не можем воспринимать их всерьёз. Все эти отклонения можно легко устранить, если восстановить СВПД. Но Запад блокирует этот вариант», — сообщил он.

В марте российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В октябре в ЕС отказались снимать санкции с Ирана в соответствии с СВПД.

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