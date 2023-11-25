Ульянов: отклонения Ирана от СВПД легко устранить, если восстановить его
«Мы не можем воспринимать их всерьёз. Все эти отклонения можно легко устранить, если восстановить СВПД. Но Запад блокирует этот вариант», — сообщил он.
В марте российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В октябре в ЕС отказались снимать санкции с Ирана в соответствии с СВПД.