Ульянов: отклонения Ирана от СВПД легко устранить, если восстановить его

На сессии Совета управляющих МАГАТЭ западные страны выразили жалобы и опасения по поводу отклонений Ирана от СВПД, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы не можем воспринимать их всерьёз. Все эти отклонения можно легко устранить, если восстановить СВПД. Но Запад блокирует этот вариант», — сообщил он.

В марте российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В октябре в ЕС отказались снимать санкции с Ирана в соответствии с СВПД.