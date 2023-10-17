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В ЕС отказались снимать санкции с Ирана после 18 октября в соответствии с СВПД

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ЕС не станет снимать санкции с Ирана после 18 октября, как это предполагалось сделать в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий.
В ЕС отказались снимать санкции с Ирана после 18 октября в соответствии с СВПД
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Совет решил предпринять необходимые шаги для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения в отношении Ирана. По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от снятия этих ограничений», — заявили в Евросовете.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал санкционные режимы проблемой, требующей повышенного внимания.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.

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