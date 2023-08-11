Блинкен: США не будут смягчать санкции против Ирана даже после освобождения американцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.

«При любых обстоятельствах Иран не получит смягчения санкций», — цитирует Блинкена ТАСС. Ранее Иран и США достигли соглашения об обмене заключёнными. Позже Иран подтвердил договорённость с США об обмене заключёнными.