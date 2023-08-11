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Блинкен: США не будут смягчать санкции против Ирана даже после освобождения американцев

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.

«При любых обстоятельствах Иран не получит смягчения санкций», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее Иран и США достигли соглашения об обмене заключёнными.

Позже Иран подтвердил договорённость с США об обмене заключёнными.

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