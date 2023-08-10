NYT: Иран и США достигли соглашения об обмене заключёнными
- Gettyimages.ru
- © BornaMir
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
«Пятерым американским заключённым будет разрешено покинуть Иран в обмен на то, что Тегеран получит доступ к $6 млрд на гуманитарные цели, а Соединённые Штаты освободят нескольких заключённых в тюрьму иранцев», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не будет вести переговоры с Соединёнными Штатами Америки на основе доверия.