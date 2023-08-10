Узнать больше

NYT: Иран и США достигли соглашения об обмене заключёнными

Короткая ссылка
Иран и США достигли договорённости об обмене заключёнными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на $6 млрд на гуманитарные цели.
NYT: Иран и США достигли соглашения об обмене заключёнными
  • Gettyimages.ru
  • © BornaMir

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Пятерым американским заключённым будет разрешено покинуть Иран в обмен на то, что Тегеран получит доступ к $6 млрд на гуманитарные цели, а Соединённые Штаты освободят нескольких заключённых в тюрьму иранцев», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не будет вести переговоры с Соединёнными Штатами Америки на основе доверия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить