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МИД Ирана заявил, что Тегеран никогда не будет вести переговоры с США на основе доверия

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не будет вести переговоры с Соединёнными Штатами Америки на основе доверия.

Об этом сообщает Tasnim News Agency

«Мы никогда не стали бы вести переговоры с США на основе доверия», — сказал дипломат в ходе выступления перед журналистами на еженедельной пресс-конференции. 

Канаани подчеркнул, что Иран ведёт дипломатическую работу в соответствии со своими национальными интересами и положениями Совместного всеобъемлющего плана действий. 

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты допускают возвращение к переговорам с Ираном по вопросам ядерной проблематики.

Также президент Ирана Ибрагим Раиси призвал страны ШОС отказаться от доллара США, так как он является инструментом гегемонии Запада.

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