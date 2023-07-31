МИД Ирана заявил, что Тегеран никогда не будет вести переговоры с США на основе доверия

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не будет вести переговоры с Соединёнными Штатами Америки на основе доверия.

Об этом сообщает Tasnim News Agency.

«Мы никогда не стали бы вести переговоры с США на основе доверия», — сказал дипломат в ходе выступления перед журналистами на еженедельной пресс-конференции.

Канаани подчеркнул, что Иран ведёт дипломатическую работу в соответствии со своими национальными интересами и положениями Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты допускают возвращение к переговорам с Ираном по вопросам ядерной проблематики.

Также президент Ирана Ибрагим Раиси призвал страны ШОС отказаться от доллара США, так как он является инструментом гегемонии Запада.