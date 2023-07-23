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Блинкен заявил, что США допускают возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты допускают возвращение к переговорам с Ираном по вопросам ядерной проблематики.
Блинкен заявил, что США допускают возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике
  • AP

Об этом он сказал в интервью CNN.

Как отметил Блинкен, в данный момент власти США и Ирана не обсуждают иранскую ядерную сделку.

При этом, добавил он, Вашингтон указал Тегерану на важность снижения напряжённости между двумя странами.

«Посмотрим, сделают ли они это. Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока у нас не та ситуация», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее газета The Guardian писала, что Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.

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