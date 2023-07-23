Блинкен заявил, что США допускают возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике
- AP
Об этом он сказал в интервью CNN.
Как отметил Блинкен, в данный момент власти США и Ирана не обсуждают иранскую ядерную сделку.
При этом, добавил он, Вашингтон указал Тегерану на важность снижения напряжённости между двумя странами.
«Посмотрим, сделают ли они это. Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока у нас не та ситуация», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Ранее газета The Guardian писала, что Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.