Guardian: Великобритания и Европа намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку

Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.

Об этом пишет Guardian.

«Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку 2015 года, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет в октябре этого года, как того требует соглашение», — сказано в материале.

Также отмечается, что обоснование, на которое ссылаются дипломаты Евросоюза и Британии, включает продажу Ираном дронов российской стороне.

8 марта российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

13 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что сообщения о некой временной сделке между США и Ираном по ядерной программе не соответствуют действительности.