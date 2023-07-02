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Guardian: Великобритания и Европа намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку

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Великобритания и европейские страны намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за якобы поставок дронов в Россию.
Guardian: Великобритания и Европа намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку
  • AP
  • © Michael Gruber

Об этом пишет Guardian.

«Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку 2015 года, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет в октябре этого года, как того требует соглашение», — сказано в материале.

Также отмечается, что обоснование, на которое ссылаются дипломаты Евросоюза и Британии, включает продажу Ираном дронов российской стороне.

8 марта российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

13 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что сообщения о некой временной сделке между США и Ираном по ядерной программе не соответствуют действительности.

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