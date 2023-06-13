Госдеп: сообщения о сделке между США и Ираном по ядерной программе неверны
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Об этом пишет ТАСС.
«Большинство сообщений по этой теме не соответствует действительности, в том числе информация о некой промежуточной сделке», — заявил Миллер.
В апреле постоянный представитель Ирана при ООН и МАГАТЭ в Вене Мохсен Назири Асл заявил, что США необходимо иметь волю и силу, чтобы завершить длительные переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты не отказываются от попыток добиться договорённостей по атомной программе Ирана.