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Госдеп: сообщения о сделке между США и Ираном по ядерной программе неверны

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что сообщения о некой временной сделке между Соединёнными Штатами и Ираном по ядерной программе не соответствуют действительности.
Госдеп: сообщения о сделке между США и Ираном по ядерной программе неверны
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Большинство сообщений по этой теме не соответствует действительности, в том числе информация о некой промежуточной сделке», — заявил Миллер.

В апреле постоянный представитель Ирана при ООН и МАГАТЭ в Вене Мохсен Назири Асл заявил, что США необходимо иметь волю и силу, чтобы завершить длительные переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты не отказываются от попыток добиться договорённостей по атомной программе Ирана.

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