IRNA: Иран подтвердил договорённость с США об обмене заключёнными

Власти Ирана подтвердили договорённость с США обменяться заключёнными в формате «пять на пять».

Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

«В соответствии с соглашением, достигнутым при посредничестве третьей страны, пять иранских граждан, содержащихся в тюрьме в Соединённых Штатах, будут освобождены... Активы Ирана, замороженные в Южной Корее, будут разблокированы и переведены в Катар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иранская сторона также подтвердила освобождение пятерых граждан США из тюрьмы Эвин в Тегеране.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США достигли договорённости об обмене заключёнными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на $6 млрд на гуманитарные цели.