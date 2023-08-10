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IRNA: Иран подтвердил договорённость с США об обмене заключёнными

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Власти Ирана подтвердили договорённость с США обменяться заключёнными в формате «пять на пять».

Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

«В соответствии с соглашением, достигнутым при посредничестве третьей страны, пять иранских граждан, содержащихся в тюрьме в Соединённых Штатах, будут освобождены... Активы Ирана, замороженные в Южной Корее, будут разблокированы и переведены в Катар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иранская сторона также подтвердила освобождение пятерых граждан США из тюрьмы Эвин в Тегеране.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США достигли договорённости об обмене заключёнными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на $6 млрд на гуманитарные цели.

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