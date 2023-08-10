IRNA: Иран подтвердил договорённость с США об обмене заключёнными
Об этом сообщает государственное агентство IRNA.
«В соответствии с соглашением, достигнутым при посредничестве третьей страны, пять иранских граждан, содержащихся в тюрьме в Соединённых Штатах, будут освобождены... Активы Ирана, замороженные в Южной Корее, будут разблокированы и переведены в Катар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что иранская сторона также подтвердила освобождение пятерых граждан США из тюрьмы Эвин в Тегеране.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США достигли договорённости об обмене заключёнными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на $6 млрд на гуманитарные цели.