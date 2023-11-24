Daily Mail: в США медведь забрался в салон машины из-за конфет и устроил погром
В США медведь-барибал забрался в автомобиль ради упаковки конфет и разгромил его.
- Gettyimages.ru
- © Brittany Crossman
Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что медведь разорвал обшивку кресел и разбил приборную панель.
Ранее жительница штата Аризона умерла после нападения лося, которого она кормила на заднем дворе собственного дома.
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