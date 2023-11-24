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Daily Mail: в США медведь забрался в салон машины из-за конфет и устроил погром

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В США медведь-барибал забрался в автомобиль ради упаковки конфет и разгромил его.
Daily Mail: в США медведь забрался в салон машины из-за конфет и устроил погром
  • Gettyimages.ru
  • © Brittany Crossman

Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что медведь разорвал обшивку кресел и разбил приборную панель.

Ранее жительница штата Аризона умерла после нападения лося, которого она кормила на заднем дворе собственного дома.

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