Daily Mail: в США медведь забрался в салон машины из-за конфет и устроил погром

В США медведь-барибал забрался в автомобиль ради упаковки конфет и разгромил его.

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© Brittany Crossman

Об этом сообщает Daily Mail. Уточняется, что медведь разорвал обшивку кресел и разбил приборную панель. Ранее жительница штата Аризона умерла после нападения лося, которого она кормила на заднем дворе собственного дома.