В США женщину затоптал прикормленный во дворе дома лось
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Об этом сообщил департамент охоты и рыболовства штата.
«Женщина скончалась... в результате нападения лося на её собственность в общине Пайн-Лейк в горах Хуалапай», — указано на сайте ведомства.
Ранее два человека погибли в результате нападения медведя гризли в канадском национальном заповеднике Банф западной провинции Альберта.
В августе на пляже нью-йоркского района Куинс акула совершила нападение на 50-летнюю женщину, животное укусило отдыхающую за ногу.