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В США женщину затоптал прикормленный во дворе дома лось

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Жительница штата Аризона умерла после нападения лося, которого она кормила на заднем дворе собственного дома.
В США женщину затоптал прикормленный во дворе дома лось
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил департамент охоты и рыболовства штата.

«Женщина скончалась... в результате нападения лося на её собственность в общине Пайн-Лейк в горах Хуалапай», — указано на сайте ведомства.

Ранее два человека погибли в результате нападения медведя гризли в канадском национальном заповеднике Банф западной провинции Альберта.

В августе на пляже нью-йоркского района Куинс акула совершила нападение на 50-летнюю женщину, животное укусило отдыхающую за ногу.

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