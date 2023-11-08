В США женщину затоптал прикормленный во дворе дома лось

Жительница штата Аризона умерла после нападения лося, которого она кормила на заднем дворе собственного дома.

Об этом сообщил департамент охоты и рыболовства штата.

«Женщина скончалась... в результате нападения лося на её собственность в общине Пайн-Лейк в горах Хуалапай», — указано на сайте ведомства.

Ранее два человека погибли в результате нападения медведя гризли в канадском национальном заповеднике Банф западной провинции Альберта.

В августе на пляже нью-йоркского района Куинс акула совершила нападение на 50-летнюю женщину, животное укусило отдыхающую за ногу.