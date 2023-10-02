CBC: в Канаде медведь гризли убил двух человек в национальном парке

Два человека погибли в результате нападения медведя гризли в канадском национальном заповеднике Банф западной провинции Альберта.

Об этом информирует CBC.

По данным телеканала, спасатели получили сигнал о нападении медведя недалеко от населённого пункта Сандре 30 сентября, однако смогли добраться до места лишь ночью, 1 октября.

Там они обнаружили двух погибших туристов.

Отмечается, что агрессивный медведь был неподалёку. Его ликвидировали.

Ранее двое детей пострадали при нападении обезьяны в жилой городской зоне в Японии.

Также грибник из Вилючинска рассказал RT, как спасся от медведя на дереве.