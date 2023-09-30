Двое детей пострадали при нападении обезьяны в жилой городской зоне в Японии

Двое детей пострадали при нападении обезьяны в жилой зоне японского города Накагава в префектуре Фукуока на острове Кюсю.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на NHK.

По данным телеканала, животное проникло в один из ломов и укусило пятилетнего ребёнка в нижнюю часть спины.

Спустя некоторое время стало известно о нападении обезьяны на четырёхлетнего ребенка, который играл во дворе у дома.

Угрозы жизни детей нет. Полиция просит местных жителей проявлять осторожность.

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