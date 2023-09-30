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Двое детей пострадали при нападении обезьяны в жилой городской зоне в Японии

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Двое детей пострадали при нападении обезьяны в жилой зоне японского города Накагава в префектуре Фукуока на острове Кюсю.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на NHK.

По данным телеканала, животное проникло в один из ломов и укусило пятилетнего ребёнка в нижнюю часть спины.

Спустя некоторое время стало известно о нападении обезьяны на четырёхлетнего ребенка, который играл во дворе у дома.

Угрозы жизни детей нет. Полиция просит местных жителей проявлять осторожность.

Ранее житель города Вилючинска на Камчатке Павел рассказал RT, как спасся от медведя на дереве.

Также сообщалось, что самка моржа напала на резиновую лодку российских путешественников в районе Земли Франца-Иосифа.

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