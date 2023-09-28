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Грибник из Вилючинска рассказал RT, как спасся от медведя на дереве

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Житель города Вилючинска на Камчатке Павел рассказал RT, как спасся от медведя на дереве.

Мужчина отправился в лес за грибами. Он услышал хруст веток и понял, что рядом медведь. Грибник начал оглядываться в поисках дерева, на которое можно забраться, чтобы спастись от животного. 

«На первое залезть не удалось, получилось только на второе», — рассказал мужчина.

Когда медведь подошёл к дереву, то Павел стал громко кричать, чтобы отогнать хищника.

Ему пришлось просидеть на дереве около получаса, пока медведь не ушёл. После этого грибник вернулся к своему автомобилю и уехал. 

Ранее сообщалось, что медведь напал на мужчину, собиравшего кедровый орех в Ермаковском районе Красноярского края.

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