Грибник из Вилючинска рассказал RT, как спасся от медведя на дереве

Житель города Вилючинска на Камчатке Павел рассказал RT, как спасся от медведя на дереве.

Мужчина отправился в лес за грибами. Он услышал хруст веток и понял, что рядом медведь. Грибник начал оглядываться в поисках дерева, на которое можно забраться, чтобы спастись от животного.

«На первое залезть не удалось, получилось только на второе», — рассказал мужчина.

Когда медведь подошёл к дереву, то Павел стал громко кричать, чтобы отогнать хищника.

Ему пришлось просидеть на дереве около получаса, пока медведь не ушёл. После этого грибник вернулся к своему автомобилю и уехал.

Ранее сообщалось, что медведь напал на мужчину, собиравшего кедровый орех в Ермаковском районе Красноярского края.