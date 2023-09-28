Грибник из Вилючинска рассказал RT, как спасся от медведя на дереве
Мужчина отправился в лес за грибами. Он услышал хруст веток и понял, что рядом медведь. Грибник начал оглядываться в поисках дерева, на которое можно забраться, чтобы спастись от животного.
«На первое залезть не удалось, получилось только на второе», — рассказал мужчина.
Когда медведь подошёл к дереву, то Павел стал громко кричать, чтобы отогнать хищника.
Ему пришлось просидеть на дереве около получаса, пока медведь не ушёл. После этого грибник вернулся к своему автомобилю и уехал.
Ранее сообщалось, что медведь напал на мужчину, собиравшего кедровый орех в Ермаковском районе Красноярского края.