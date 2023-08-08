На популярном пляже в Нью-Йорке на 50-летнюю женщину напала акула и укусила её за ногу

На пляже нью-йоркского района Куинс акула совершила нападение на 50-летнюю женщину, животное укусило отдыхающую за ногу.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местных чиновников.

«50-летняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как её укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк», — отмечается в заявлении телеканала.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером, в районе 17:50 по местному времени. После того как животное укусило пострадавшую за левую ногу, спасатели оперативно достали женщину из воды и оказали ей первую помощь.

По данным чиновников, нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки. После происшествия всех находящихся в воде немедленно призвали покинуть её, а позднее полицейское управление города осмотрело данный район с вертолёта, однако следов этой или других акул обнаружено не было.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян дал несколько советов, которые помогут отпугнуть акулу.