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На популярном пляже в Нью-Йорке на 50-летнюю женщину напала акула и укусила её за ногу

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На пляже нью-йоркского района Куинс акула совершила нападение на 50-летнюю женщину, животное укусило отдыхающую за ногу.
На популярном пляже в Нью-Йорке на 50-летнюю женщину напала акула и укусила её за ногу
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местных чиновников.

«50-летняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как её укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк», — отмечается в заявлении телеканала.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером, в районе 17:50 по местному времени. После того как животное укусило пострадавшую за левую ногу, спасатели оперативно достали женщину из воды и оказали ей первую помощь. 

По данным чиновников, нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки. После происшествия всех находящихся в воде немедленно призвали покинуть её, а позднее полицейское управление города осмотрело данный район с вертолёта, однако следов этой или других акул обнаружено не было.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян дал несколько советов, которые помогут отпугнуть акулу.

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