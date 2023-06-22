В АТОР рассказали о способах, как отпугнуть акулу
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«Примите вертикальное положение, расставьте руки и ноги широко. Акул пугают объекты, которые крупнее их», — посоветовал он в беседе с «Известиями».
По его словам, не стоит пренебрегать и базовыми правилами безопасности: купаться на рассвете и закате, когда кормится большинство морских обитателей. Также не нужно плавать одному и заходить за буйки.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире «Радио 1» заявил, что в случае повторного нападения акулы на человека в Египте цены на путёвки могут снизиться.