В АТОР рассказали о способах, как отпугнуть акулу

Дайвер, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян дал несколько советов, которые помогут отпугнуть акулу.

«Примите вертикальное положение, расставьте руки и ноги широко. Акул пугают объекты, которые крупнее их», — посоветовал он в беседе с «Известиями».

По его словам, не стоит пренебрегать и базовыми правилами безопасности: купаться на рассвете и закате, когда кормится большинство морских обитателей. Также не нужно плавать одному и заходить за буйки.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире «Радио 1» заявил, что в случае повторного нападения акулы на человека в Египте цены на путёвки могут снизиться.