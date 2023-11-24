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Билл Гейтс: мир может перейти на трёхдневную рабочую неделю при развитии ИИ

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может перейти на трёхдневную рабочую неделю при развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Билл Гейтс: мир может перейти на трёхдневную рабочую неделю при развитии ИИ
  • AP
  • © Shannon Stapleton

«Если в конечном итоге вы попадёте в общество, где вам придётся работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо», — приводит РИА Новости его слова в подкасте What Now? with Trevor Noah в ответ на вопрос о перспективах развития искусственного интеллекта.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости использования искусственного интеллекта для решения проблем продовольственной безопасности.

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