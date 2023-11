Билл Гейтс: мир может перейти на трёхдневную рабочую неделю при развитии ИИ

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может перейти на трёхдневную рабочую неделю при развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Если в конечном итоге вы попадёте в общество, где вам придётся работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо», — приводит РИА Новости его слова в подкасте What Now? with Trevor Noah в ответ на вопрос о перспективах развития искусственного интеллекта.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости использования искусственного интеллекта для решения проблем продовольственной безопасности.