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Сунак призвал использовать ИИ для решения проблем продовольственной безопасности

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости использования искусственного интеллекта для решения проблем продовольственной безопасности.
Сунак призвал использовать ИИ для решения проблем продовольственной безопасности
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Мы должны использовать всю мощь науки и технологий, чтобы обеспечить устойчивость поставок к таким угрозам, как конфликты, засухи и наводнения», — цитирует его РИА Новости.

Сунак заявил, что Британия применяет искусственный интеллект для моделирования воздействия изменения климата на сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что Великобритания создаст первый в мире научный институт для изучения вопросов безопасности искусственного интеллекта.

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