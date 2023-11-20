Сунак призвал использовать ИИ для решения проблем продовольственной безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости использования искусственного интеллекта для решения проблем продовольственной безопасности.

«Мы должны использовать всю мощь науки и технологий, чтобы обеспечить устойчивость поставок к таким угрозам, как конфликты, засухи и наводнения», — цитирует его РИА Новости.

Сунак заявил, что Британия применяет искусственный интеллект для моделирования воздействия изменения климата на сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что Великобритания создаст первый в мире научный институт для изучения вопросов безопасности искусственного интеллекта.