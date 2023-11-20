Сунак призвал использовать ИИ для решения проблем продовольственной безопасности
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«Мы должны использовать всю мощь науки и технологий, чтобы обеспечить устойчивость поставок к таким угрозам, как конфликты, засухи и наводнения», — цитирует его РИА Новости.
Сунак заявил, что Британия применяет искусственный интеллект для моделирования воздействия изменения климата на сельское хозяйство.
Ранее сообщалось, что Великобритания создаст первый в мире научный институт для изучения вопросов безопасности искусственного интеллекта.